Bereits zuvor hatte das EDA auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitgeteilt, dass es das Schweizer Botschaftspersonal in der iranischen Hauptstadt in den letzten Tagen von 14 auf 10 Personen reduziert habe. Zudem verschärfte das Departement die Reisewarnungen für die Region und rät neu generell von Reisen nach Israel ab.