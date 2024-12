Bundesrat Ignazio Cassis habe am Donnerstag den amtierenden Vorsitzenden der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), den maltesischen Aussenminister Ian Borg, offiziell über die Kandidatur informiert, schrieb das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) in einer Mitteilung. Die Kandidatur unterstreiche, dass gerade in schwierigen geopolitischen Zeiten Dialog und Zusammenarbeit der einzige Weg seien, um Krisen friedlich und dauerhaft zu lösen.