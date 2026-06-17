Insgesamt werden laut den Zahlen rund 1470 US-Dollar pro Kopf der Bevölkerung in Deep Tech investiert. Übertroffen werde die Schweiz damit weltweit nur noch von Israel und von den USA. Seit 2015 habe sich das Investitionsvolumen auf 2,6 Milliarden Dollar verfünffacht. Vom gesamten Risikokapital flossen laut den Zahlen rund zwei Drittel (63 Prozent) des gesamten Risikokapitals in den «Deep Tech»-Bereich.