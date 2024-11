«Wir sehen in unseren Befragungen deutlich, dass die Schweiz unter Wachstumsschmerzen leidet», sagt Hermann in einem Interview mit den «Tamedia»-Zeitungen. Viele Menschen hätten demnach das Gefühl, das Land wachse zu schnell und fürchteten sich vor einer immer graueren, zubetonierten Schweiz, sagte Hermann weiter. Auch das Geld könne eine zentrale Rolle gespielt haben: In Zeiten des Sparens überlege man es sich doppelt und dreifach, ob es diese Milliardeninvestition in die Strassen brauche.