In den Monaten Januar bis März belief sich der Überschuss in der Leistungsbilanz auf 19,4 Milliarden Franken, wie die Schweizerische Nationalbank (SNB) am Freitag mitteilte. Damit fiel er klar höher aus als im vierten Quartal 2024 (9,8 Milliarden). Im ersten Quartal 2024 hatte der Überschuss 9,4 Milliarden Franken betragen.