85 Empfehlungen formuliert

Die Schweiz reagiert auf eine Schengen-Evaluation, die im Jahr 2025 durchgeführt wurde. Diese kam zum Schluss, «dass die Schweiz das Schengen-System insgesamt wirksam (...) anwendet und damit zu einem gut funktionierenden Schengen-Raum beiträgt», war einer Zusammenfassung der Evaluation zu entnehmen. Die gesamte Evaluation wurde nicht veröffentlicht.