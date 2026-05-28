Der Handlungsbedarf beginnt jedoch bereits in der Primarstufe und reicht über alle Lebensphasen hinweg bis weit in den Arbeitsmarkt hinein. Das NFP 77 betont, dass informationstechnische Grundkonzepte von Anfang an explizit unterrichtet werden müssen. Es ist ein weit verbreiteter Trugschluss, dass Kinder durch den reinen alltäglichen Konsum und die intuitive Interaktion mit digitalen Geräten automatisch ein tieferes Verständnis für die Infrastruktur des Internets oder die Funktionsweise von Computern entwickeln. Das logische Problemlösen, das sogenannte «Computational Thinking», muss daher über die gesamte Pflichtschulzeit hinweg systematisch im Lehrplan verankert, gefördert und auch überprüft werden.