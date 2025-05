Die EPG hat ihren Ursprung in einer Rede des französischen Präsidenten Emmanuel Macron vor dem Europäischen Parlament im Jahr 2022 nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Seither fanden bereits sechs Treffen statt. In der Regel finden die Kongresse in der ersten Jahreshälfte in einem Nicht-EU-Land statt und im zweiten Semester im EU-Staat, der die rotierende Ratspräsidentschaft innehat.