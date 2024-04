Es gehe an der Konferenz darum, Vertrauen aufzubauen, Meinungen abzuholen und eine Plattform zur Verfügung zu stellen und zu füllen, sagte Cassis. Weltweit gebe es sechs oder sieben Friedenspläne. Ein Prozess in Richtung Frieden komme in Gang, wenn es gelinge, sich auf gemeinsame Elemente aus all diesen Initiativen zu einigen.