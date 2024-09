Die internationale Gemeinschaft stösst sich am israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu, der an der Macht bleiben will und trotz der Zerstörung des Gazastreifens nun die Hisbollah im Libanon angreift. Ein von den USA angestrebter Waffenstillstand ist schwierig, da die Grossmächte tief gespalten sind, besonders angesichts der bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA.