Der Justiz- und Polizeiminister nannte drei Gründe für eine Teilnahme an der Hafenallianz, wie er im Antwerpener Hafen im Gespräch mit Schweizer Journalisten sagte. Erstens würde der Informationsaustausch gestärkt werden. Zweitens könnten sich die teilnehmenden Mitglieder über bewährte Verfahren austauschen. Als dritten Grund führte er einheitliche Standards auf, die auch für private Akteure gelten würden.