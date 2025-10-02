Greta Thunberg unter den Teilnehmenden

Die israelische Marine hatte zuvor Schiffe der Global Sumud Flotilla - einer Gaza-Hilfsflotte mit Teilnehmern aus über 40 Ländern - gestoppt. Einige Schiffe seien sicher angehalten und ihre Passagiere in einen israelischen Hafen gebracht worden, teilte das israelische Aussenministerium auf X mit. Zuvor hatten Aktivisten berichtet, Soldaten hätten die ersten Schiffe geentert.