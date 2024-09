Die Schweiz schloss sich damit dem Aufruf von Uno-Generalsekretär António Guterres an. Er hatte im Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz im Libanon bereits gefordert, dass die Parteien «dringend zur vollständigen Umsetzung der Resolution 1701 des Sicherheitsrates zurückkehren und unverzüglich zu einer Einstellung der Feindseligkeiten übergehen», wie Guterres Ende Juni in New York sagte.