Nur rund halb so viele neue Medikamente werden hierzulande standardmässig vergütet wie in Deutschland. Besonders betroffen ist die Onkologie: Nur sechs von zehn in Deutschland verfügbaren neuen Krebsmedikamenten sind in der Schweiz regulär zugänglich. Bei Medikamenten gegen seltene Krankheiten - sogenannten Orphan Drugs - liegt die Vergütungsquote gar nur bei rund einem Drittel, wie Interpharma am Mittwoch mitteilte.