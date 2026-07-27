Die Schweiz schickt drei Armee-Helikopter zur Waldbrandbekämpfung auf die französische Insel Korsika. Zusätzlich reisen zwanzig Spezialisten zur Brandbekämpfung mit. Mitglieder der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) und der Armee, reisen am Dienstagvormittag ins Einsatzgebiet, hiess es am Montag in einer Mitteilung des Verteidigungsdepartements. Anschliessend würden drei Helikopter des Typs Super Puma und Mitarbeitende der Armee ab Locarno TI in Richtung Korsika abheben. Die ersten Löscheinsätze sollen ab Mittwoch geflogen werden. Die Einsatzdauer sei auf sieben Tage festgelegt worden.