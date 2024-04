Keller-Sutter war zusammen mit Wirtschaftsminister Guy Parmelin und Nationalbankpräsident Thomas Jordan an die am Freitag beendete Frühjahrestagung von IWF und Weltbank in Washington gereist. Während der am Mittwoch gestarteten Tagung fand auch ein Treffen der Finanzministerinnen und -minister sowie Notenbankgouverneurinnen und -gouverneure der G20 statt.