Nach dem Sturz des syrischen Machthabers Baschar al-Assad am Sonntagmorgen hat das Staatssekretariat für Migration am Montag per sofort alle Asylverfahren und -entscheide von Asylsuchenden aus Syrien sistiert. Es könne aktuell nicht fundiert überprüft werden, ob Asylgründe vorliegen, teilte die Behörde am Montag auf X mit.