Die Hilfe komme aus dem Fonds für humanitäre Nothilfe, werde sofort greifen und bedürfe keiner parlamentarischer Zustimmung, sagte Cassis. Die Hilfe umfasse humanitäre Güter aus der Schweiz und werde via die Unicef verteilt.
Eine Hilfe, die stärker auf den Friedensplan des amerikanischen Präsidenten Donald Trump ausgerichtet sei, werde voraussichtlich bis Ende Jahr freigegeben, so der Aussenminister weiter. Humanitäre Hilfe in Gaza ist seit dem Inkrafttreten des Waffenstillstands wieder möglich.
(AWP)