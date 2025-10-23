Eine Anerkennung eines palästinensischen Staates durch die Schweiz sei jedoch noch verfrüht, sagte Cassis. Die nächsten Monate bis zu den von der Palästinensischen Autonomiebehörde angestrebten Wahlen im nächsten Jahr seien entscheidend, so der Bundesrat. Er erinnerte an die Bereitschaft Berns, Erfahrungen in diesem Prozess anzubieten, und betonte die Bedeutung der palästinensischen Führung. Die unmittelbaren Prioritäten seien nun die Stabilisierung der Lage und die humanitäre Hilfe, so der Bundesrat weiter.