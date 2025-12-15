Hochgerechnet seien über 55'250 Neueintragungen ins Handelsregister zu erwarten, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Dies entspräche einem Zuwachs von rund 4,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr und wäre ein neuer Rekordwert.
Zu verdanken sei der Boom vor allem Gründern aus Norwegen und Grossbritannien. Diese hätten sich aufgrund der restriktiveren Steuerpolitik in ihren Ländern vermehrt für die Schweiz entschieden. Aber auch das Wachstumsthema KI habe für einen Anstieg der Neugründungen gesorgt.
Ein weiterer Treiber der Gründungsdynamik sei das Bauwesen. Der Bedarf der Immobilienbranche nach Experten aus dem Bau-, Elektro- und Sanitärbereich über den Innenausbau bis hin zu spezialisierten Handwerksdienstleistungen sei gross und somit auch die Gründungszahl in dieser Branche.
sta/hr
(AWP)