Die Verordnung legt unter anderem fest, wie Vermögenswerte wie Software und latente Steueransprüche zu bewerten sind, und schlägt mit insgesamt rund elf Milliarden Dollar zu Buche. Wie viel die Regierung der Bank erlassen will, sagten die Insider nicht. Festhalten wolle die Regierung dagegen an ihrem Vorschlag, dass die UBS ausländische Tochtergesellschaften vollständig mit Kapital unterlegen muss, so zwei der Insider. Diese Massnahme auf Gesetzesebene kann vom Parlament noch angepasst werden.