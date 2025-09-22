Für den Bau der ersten Etappe einer unterirdischen Anlage seien verschiedene Grundvoraussetzungen derzeit nicht erfüllt, hiess es vom Bundesamt für Verkehr (BAV) in einer Mitteilung vom Montag. Insbesondere sei die im Gesetz vorgesehene vollständige private Finanzierung bislang nicht gesichert. Dies bestätigte nun eine externe Untersuchung.