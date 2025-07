Raemy rapportiert künftig direkt an Schweiz-Tourismus-Direktor Martin Nydegger und wird laut Mitteilung vom Dienstag eine Scharnierfunktion zwischen Öffentlichkeit, Tourismusbranche und Politik übernehmen. Unterstützt wird er von einem fünfköpfigen Team am Hauptsitz in Zürich und rund 30 Medienprofis in sämtlichen 22 Märkten von Schweiz Tourismus.