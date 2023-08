Chinesen und Japaner fehlen noch

Auch wenn die Nachfrage aus Nordamerika, den Golfstaaten und Südostasien robust sei, würden die Gäste aus Übersee gesamthaft noch fehlen, sagte Nydegger. China und Japan litten immer noch stark unter Long-Covid. Zudem gebe es in China eine Veränderung des Reiseverhaltens. Nach der Pandemie wollten die Chinesen nicht mehr so oft in grossen Gruppen unterwegs sein, sondern eher in kleinen Gruppen oder als Individualtouristen die Schweiz erkunden. Das mache sich in den Logiernächten bemerkbar.