Mit dem Beitritt können sich künftig auch Schweizer Industriefirmen an den Ausschreibungen der NSPA beteiligen. Dies stärke die sicherheitsrelevante Technologie- und Industriebasis und damit die Verteidigungsfähigkeit der Schweiz. Der Schritt stehe im Einklang mit der Rüstungspolitischen Strategie des Bundesrates.