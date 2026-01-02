Auch der Europarat in Strassburg setzte als Geste der Solidarität und Trauer die Schweizer sowie die Europäische Flagge auf Halbmast. Der Europarat schliesse sich der Schweiz im Gedenken an die Verstorbenen an und spreche allen Betroffenen sein tief empfundenes Beileid aus, teilte die internationale Organisation am Freitag mit.