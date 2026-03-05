«Russland will keinen Frieden»

«Wir werden heute über den Krieg in der Ukraine und die Situation im Nahen Osten reden», sagte Kallas. Alle seien sich einig, dass man den Ukrainekrieg so schnell wie möglich beenden müsse. «Aber Russland will keinen Frieden.» Deshalb müsse die Ukraine weiter unterstützt, und Russland noch stärker unter Druck gesetzt werden. Man dürfe Russlands Aggression keinesfalls belohnen.