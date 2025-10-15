Indien ist laut dem Bundesrat ein strategisch wichtiger Partner der Schweiz. Das bilaterale Handelsvolumen belief sich 2023 auf 17,7 Milliarden Franken. Mit dem 2024 unterzeichneten und am 1. Oktober 2025 in Kraft getretenen Freihandelsabkommen zwischen Indien und den Efta-Ländern eröffnen sich laut Bundesrat für die Schweiz neue Chancen - besonders im Bereich Infrastruktur und Mobilität. Die Schweiz gehört zur Efta.