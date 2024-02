Klimawandel und Reformen

Vor der Diskussion am Montagnachmittag in der Ministerrunde veröffentlichte die Koalition für das Klima eine erste Liste von Massnahmen, zu denen sich ihre Mitglieder verpflichten wollen. Die Schweiz gehört der Koalition mit über 60 weiteren Ländern an. Sie wollen insbesondere eine Verbindung zwischen Handel, Klima und nachhaltiger Entwicklung vorantreiben. Ausserdem wollen sie Entwicklungsländer unterstützten, die am anfälligsten für den Klimawandel sind.