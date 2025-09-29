In der letzten Zeit hat der Schweizerfranken von seiner Stellung als sicherer Hafen profitiert und gegenüber dem Dollar aufgewertet. Nach Aussagen von Beobachtern hält sich die SNB derzeit mit Interventionen am Devisenmarkt zurück. Ansonsten läuft die Schweiz Gefahr, von der Administration des US-Präsidenten Donald Trump der Währungsmanipulation bezichtigt zu werden.