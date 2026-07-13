Weiter soll es für Geschäftsreisende und Fachkräfte einfacher werden, grenzüberschreitend tätig zu sein. Das Abkommen sieht unter anderem vor, dass für die Mobiltelefonie keine Roaming-Gebühren mehr anfallen, wie die britische Botschaft in Bern in einem Communiqué in Aussicht stellte. Dazu kommen verbesserte Rahmenbedingungen für Datenflüsse und den Schutz des geistigen Eigentums.