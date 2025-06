Insgesamt untersuchte der Energiedienst Global Petrol Prices die Strompreise in 143 Staaten im ersten Quartal 2025, wie das Vergleichsportal Verivox am Freitag mitteilte. Im internationalen Vergleich am teuersten war der Strom demnach im Inselstaat Bermuda mit umgerechnet 42,0 Eurocent. Auf den Plätzen zwei und drei landeten die EU-Staaten Dänemark und Irland.