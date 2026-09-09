Die Verbote werden gemäss Communiqué in die Verordnung über Massnahmen gegenüber dem Sudan aufgenommen. Mit dieser Verordnung setze der Bundesrat seit 2005 die Uno-Sanktionen in Bezug auf den Sudan um. Seit 2023 würden mittels derselben Verordnung auch die zusätzlichen Massnahmen der EU übernommen.