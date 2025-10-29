Als Ewigkeitschemikalien werden per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (PFAS) bezeichnet. Dabei handelt es sich um eine Gruppe von mehreren tausend synthetischen Chemikalien, die in zahlreichen Alltagsprodukten verarbeitet sind. Sie sind in der Umwelt nahezu nicht abbaubar und reichern sich daher in Organismen an - auch im menschlichen Körper.