Selenskyj: «Positiver Entscheid könnte weitere beeinflussen»

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nahm am Donnerstag am Beginn des Gipfeltreffens teil. Er hoffte auf einen für ihn positiven Entscheid. Wenn man die Ukraine nicht unterstütze, seien die Chancen hoch, dass das Land nicht bestehen könne, so Selenskyj an einer Medienkonferenz am Rande des Treffens.