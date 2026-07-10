Der Geschäftsmann Jean Claude Gandur hatte vor elf Jahren zivil- und strafrechtlich Klage eingereicht, nachdem bei «Le Courrier» im Zuge der Diskussion über die Erweiterung des Museums für Kunst und Geschichte (MAH) in Genf ein Porträt über ihn erschienen war. Der Mäzen schloss damals nicht aus, sich mit 40 Millionen Franken an der Finanzierung eines öffentlichen Gebäudes zu beteiligen.