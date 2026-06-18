Und auch Hongkong habe in Sachen Geschäftseffizienz, aber auch in den Bereichen Regierungseffizienz und Infrastruktur die Wettbewerbsfähigkeit wieder steigern können und die Schweiz damit überholt. Diese habe den Einbruch bei der Konkurrenzfähigkeit vor allem einer drastischen Verschlechterung der Direktinvestitionsströme zu verdanken, so die Studienautoren.