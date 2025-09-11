Neu dürfen Radsätze nicht mehr bis auf 840 mm, sondern nur noch bis auf 864 mm abgenutzt werden. Dadurch verkürzt sich ihre Einsatzdauer. Zusätzlich sollen bei den nun häufigeren Wartungen Sichtprüfungen der Räder eingeführt werden: Auch ausserhalb von Reparaturen in der Werkstatt sind künftig Kontrollen vorgesehen. Die neuen Regeln gelten ab sofort.