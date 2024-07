Angriffe auf Zivilisten seien gemäss dem Völkerrecht verboten, hiess es am Sonntag in einer Mitteilung des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) im Kurznachrichtendienst X. Allzu viele Zivilpersonen hätten in dem Konflikt seit dem 7. Oktober bereits ihr Leben verloren. Alle Beteiligten müssten grösste Zurückhaltung üben und auf eine Deeskalation hinarbeiten.