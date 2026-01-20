Bern habe keine Einladung zu dem Treffen erhalten, das der US-Präsident diese Woche mit den «verschiedenen Parteien» in Davos zum Thema Grönland organisieren wolle, sagte der Kommunikationschef des Aussendepartements, Nicolas Bideau, am Dienstag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos.