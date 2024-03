Der Grossteil der Fälle ist auf Cyber-Wirtschaftskriminalität zurückzuführen, die im letzten Jahr ebenfalls um mehr als ein Drittel zunahm, hiess es weiter. Grund dafür sind die deutlichen Zunahmen bei Fällen von Phishing (plus 69,8 Prozent), Missbrauch von Online-Zahlungssystemen (plus 66,1 Prozent) und von bezahlten, aber nicht gelieferten Waren von Kleinanzeigeplattformen (plus 23,1 Prozent). Cyber-Sexualdelikte nahmen nach einem Anstieg im Jahr 2022 um 7,4 Prozent ab, was 209 Straftaten weniger entspricht.