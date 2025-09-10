Knapp 323'600 Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit hatten Anfang 2024 ihren Wohnsitz in der Schweiz, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Das waren 2,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. «Die Zahl der Deutschen mit Wohnsitz in der Schweiz steigt seit Jahren kontinuierlich», berichtete die Statistikbehörde. Binnen zehn Jahren erhöhte sich die Zahl der Deutschen in der Schweiz um 10,7 Prozent.