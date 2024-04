In der Schweiz sollen rund 15'000 Wagen und 520 Lokomotiven mit der DAK ausgerüstet werden. Die Umrüstung will der Bundesrat mit einem einmaligen Investitionsbeitrag in Höhe von 180 Millionen Franken unterstützen. Europaweit schätzt die EU-Kommission die Umrüstungskosten auf rund 13 Milliarden Euro.