In der Erklärung werden mehrere zentrale Bereiche für eine Zusammenarbeit genannt, um die Handlungsfähigkeit der Welthandelsorganisation (WTO) zu fördern. Dazu zählt die Stärkung der Entscheidungsfindung. Zudem bekräftigen die Länder, dass Zölle auf elektronische Übertragungen ausgesetzt bleiben sollen, um den digitalen Handel zu erleichtern.