Die USA haben seit Frühjahr 2025 eine Zolloffensive gestartet und in kurzer Folge gleich mehrere Abgaben eingeführt. Die durchschnittliche Belastung für Schweizer Exporte blieb zunächst aber vergleichsweise moderat, wie Zahlen aus der am Mittwoch veröffentlichten Herbstprognose der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF) zeigen. Tatsächlich betrug die durchschnittliche Zollbelastung für Schweizer Exporte im Juli 2025 nur rund 5,1 Prozent - weit unter dem weltweiten Schnitt.