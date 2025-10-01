«Verdichten heisst nicht, dass wir werden sollen wie Manhattan oder Frankfurt», sagte Michael Hermann vom Forschungsinstitut Sotomo am Mittwoch vor den Medien. Es gebe bereits heute Regionen in der Schweiz, die dicht bewohnt und gleichzeitig keine Betonwüsten seien. Als Beispiel nannte er das Gundeli-Quartier in Basel.