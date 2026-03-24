Die Nervosität an den hiesigen Aktienmärkten bleibt hoch. Der SMI gewann am Dienstagnachmittag allerdings etwas hinzu, nachdem der Schweizer Leitindex am Vortag vom Tagestief bis zum Tageshoch um die 500 Punkte zurückgelegt hatte und am Ende etwas fester schloss. Die wichtigen US-Einkaufsmanagerindizes von S&P Global sind mehr oder weniger im Rahmen der Markterwartungen ausgefallen, wie am Nachmittag bekannt wurde.