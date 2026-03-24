Der Schweizer Leitindex war am Dienstag bis zum Nachmittag um den Stand vom Vorabend gependelt und wechselte mehrmals die Vorzeichen. Das Marktgeschehen wird weiterhin stark von politischen Schlagzeilen aus Washington und Teheran bestimmt. Als die Nachricht am Vortag über «produktive» Gespräche zwischen Washington und Teheran über die Ticker gingen, setzte eine Erholungswelle an den Börsen ein.
«Doch die Vorfreude über ein baldiges Ende des Iran-Krieges währte nicht lange», kommentierte ein Marktbeobachter. Trotz tausender Luftangriffe scheint das Mullah-Regime doch noch nicht am Ende zu sein und leistet Widerstand. Zudem hat Teheran Gespräche mit Washington dementiert. Folglich ist nun Ernüchterung an der Wall Street zu spüren.
Der Leitindex SMI steigt gegen 15.20 Uhr 0,31 Prozent auf 112'428,15 Punkte. Da sich die defensiven Titel stark zeigen, steht der SMI im Vergleich zum deutschten Dax, französischen CAC-40 oder britischen FTSE 100 klar besser da. An der Wall Street sind die US-Börsen ebenfalls schwächer gestartet.
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(AWP)