Zwar blieb die Lage im Nahen Osten ein Unsicherheitsfaktor, konnte aber das Verhalten der Investoren nicht massgeblich prägen. Nach der jüngsten militärischen Eskalation in der Strasse von Hormus gab es trotz einer Reise von US-Vertretern nach Katar vorerst keine neuen Gespräche mit dem Iran. Der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, und der US-Sondergesandte Steve Witkoff würden in Doha lediglich Vermittler treffen, sagte ein Sprecher des katarischen Aussenministeriums. Hochrangige iranische Vertreter würden derzeit aber nicht erwartet. Damit geht der Streit um die Öffnung der Strasse von Hormus weiter.