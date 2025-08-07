Angezogen haben die Arbeitslosenzahlen im Juli nicht zuletzt im verarbeitenden Gewerbe, zu dem auch die von den US-Zöllen betroffene Exportindustrie gehört. Deutliche Spuren sind etwa bereits in der Uhrenindustrie spürbar. Aber auch in weiteren Branchen zeige sich die gestiegene konjunkturelle Unsicherheit in den Arbeitslosenzahlen: Dazu gehörten etwa das Gastgewerbe, aber auch Dienstleister für die Wirtschaft wie etwa Personalvermittler.