Damit bewege sich die Kurzarbeit nach wie vor auf einem leicht erhöhten Niveau, wovon mit rund 80 Prozent weiterhin vor allem Firmen aus der Maschinen- und Uhrenindustrie betroffen seien, sagte Cosandey. Zuletzt hätten sich aber vermehrt Unternehmen aus den Bereichen Verkehr und Transport dazu angemeldet, was mit den höheren Sprit- und Kerosinpreisen zusammenhängen könne.